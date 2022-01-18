Canan Kaftancıoğlu'ndan Devlet Bahçeli'ye Nâzım Hikmet'li yanıt

18 Ocak 2022 Salı, 12:31

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis'teki grup toplantısında Hz. Adem ve Hz. Havva’ya hakaret ettiği iddiasıyla iktidara yakın birçok isim tarafından hedef alınan sanatçı Sezen Aksu'ya sert sözlerle saldırdı.

Bahçeli konuşmasında, “Mesela yazdığı bir ucube şarkının sözleri arasında Hz. Adem ve Hz. Havva’ya cahil diyen sorumsuz ve şuursuz bir sanatçının alamet olarak bindiği sefalet ve rezalet hali dünyevi kıyameti olan cehalet çukurunun açık seçik numunesidir. Bu sanatçıya diyorum ki ‘Serçe’ isen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme. Bu tiplerin kafaları arızalı, kalpleri taşlı ve dikenlidir” ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin sözlerinin ardından CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Kaftancıoğlu, Bahçeli'ye şair Nâzım Hikmet'in şiiriyle yanıt verdi.

Kaftancıoğlu Bahçeli’nin sözlerini alıntılayarak şu dizeleri paylaştı:

“Bursa da havlucu Recebe,

Karabük fabrikasında tesviyeci Hasana düşman,

fakir köylü Hatçe kadına,

ırgat Süleymana düşman,

sana düşman, bana düşman,

düşünen insana düşman,

vatan ki bu insanların evidir,

sevgilim, onlar vatana düşman”