Caner Tayfur kimdir, kaç yaşında, nereli? Yeni Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Caner Tayfur'un önceki görevleri neler?

Yayınlanma: 02.08.2023 - 11:54

Güncelleme: 02.08.2023 - 11:54

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla 52 ile il emniyet müdürleri ataması yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile 52 ilin Emniyet Müdürleri değişti. Yapılan değişikliğin ardından Ordu Eski Emniyet Müdürü Caner Tayfur, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

Peki, Caner Tayfur kimdir, kaç yaşında? Yeni Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Caner Tayfur'u önceki görevleri neler? İşte hayatı ve kariyeri hakkında merak edilenler...

EMNİYET GENEL MÜDÜR YARDIMCISI CANER TAYFUR KİMDİR?

Caner Tayfur, 1966 yılında Baybur'ta dünyaya geldi. 1989 yılında Polis Akademisi'nden mezun olarak Emniyet Genel Müdürlüğü'nde göreve başladı. Sırasıyla Sivas, Kilis, Rize, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Şükrü Balcı Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü'nde görev yaptı. 29 Haziran 2012 tarihinde 1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi eden ve Polis Başmüfettişi olarak görev yapan Tayfur, Isparta Emniyet Müdürü iken, Ordu Emniyet Müdürlüğü'ne atandı. Evli ve 2 çocuk babası Tayfur, Fransızca biliyor. Caner Tayfur, 2 Ağustos'ta yayımlanan Resmi Gazete kararının ardından Emniyet Genel Müdür yardımcısı olarak atandı.