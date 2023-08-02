Dr. Sabit Akın Zaimoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Yeni Bursa İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu hangi görevlerde bulundu?

Yayınlanma: 02.08.2023 - 10:38

Güncelleme: 02.08.2023 - 10:45

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla 52 ile il emniyet müdürleri ataması yapıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile 52 ilin Emniyet Müdürleri değişti. Yapılan değişikliğin ardından Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, Bursa Emniyet Müdürü olarak atandı.

Peki, Dr. Sabit Akın Zaimoğlu kimdir, kaç yaşında? Yeni Bursa İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu'nun önceki görevleri neler? İşte hayatı ve kariyeri hakkında merak edilenler...

BURSA EMNİYET MÜDÜRÜ DR. SABİT AKIN ZAİMOĞLU KİMDİR?

Sabit Akın Zaimoğlu, 1988 yılında Polis Koleji'nden ve 1992 yılında Polis Akademisi'nden mezun oldu. İstihbarat Daire Başkanı olarak görev yaptığı süre boyunca Bursa, Diyarbakır, Konya, Adana illerinde ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nda çeşitli rütbelerde istihbarat, özel güvenlik, çocuk şube ve asayiş birimlerinde görev aldı.

Kariyeri boyunca Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Hollanda, Malta, Çin, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerde çeşitli incelemelerde ve görevlerde bulundu. Teknik Takip, Lider Yöneticilik ve Durum Eğitimi alanlarında uluslararası eğiticilik deneyimine sahip olan Zaimoğlu, Yeraltı Yıkıcı Faaliyetlerle Mücadele, Basic Intelligence (Temel İstihbarat), Lider Yöneticilik, Değişim ve Sürekli Gelişim Stratejileri, Yaşam Koçluğu, Orta Kademe ve Yüksek Kademe Yöneticilik alanlarında eğitim aldı.

Sabit Akın Zaimoğlu, kariyeri boyunca başarılı çalışmaları nedeniyle İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Valilik Makamlarınca çeşitli takdirname belgeleriyle ödüllendirildi.

Sabit Akın Zaimoğlu, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 2 Ağustos 2023 tarihinde Bursa İl Emniyet Müdürü olarak atandı.