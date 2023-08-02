Murat Esertürk kimdir, kaç yaşında, nereli? Yeni Trabzon İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk hangi illerde görev yaptı?

Yayınlanma: 02.08.2023 - 11:07

Güncelleme: 02.08.2023 - 11:07

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla 52 ile il emniyet müdürleri ataması yapıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile 52 ilin Emniyet Müdürleri değişti. Yapılan değişikliğin ardından Murat Esertürk, Trabzon Emniyet Müdürü olarak atandı.

Peki, Murat Esertürk kimdir, kaç yaşında? Yeni Trabzon İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk'ün önceki görevleri neler? İşte hayatı ve kariyeri hakkında merak edilenler...

TRABZON EMNİYET MÜDÜRÜ MURAT ESERTÜRK KİMDİR?

Murat Esertürk, 1993 yılında mesleğe başladı. Görev süresince Adana, Sivas ve Antalya’da görev yapan Esertürk Şırnak İdil İlçesi Emniyet Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

Mersin’de güvenlik şube müdürlüğü görevlerinde de bulunan Esertürk, Yozgat Emniyet Müdürü iken 2 Ağustos 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle Trabzon Emniyet Müdürlüğü'ne atandı.