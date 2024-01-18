Çankırı Valiliği 'dolandırıcılık' uyarısında bulundu!
Valilik, telefonda kendilerini Çankırı Valisi olarak tanıtıp ‘Tekerlekli sandalye alacağız’ diyen kişilerin dolandırıcı olduğunu belirterek, yurttaşları uyardı.
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Çankırı Valiliği'nden yapılan yazılı açıklama ile 'dolandırıcılık' uyarısı yapıldı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
“Sayın valimizin, valiliğimizin ve kurumlarımızın isimlerini kullanarak engelli bireyler için tekerlekli sandalye ve benzeri gerekçelerle yardım talebinde bulunan kişilere itibar edilmemesi hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur.”
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