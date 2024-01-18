Çankırı Valiliği 'dolandırıcılık' uyarısında bulundu!

Yayınlanma: 18.01.2024 - 16:34

Güncelleme: 18.01.2024 - 16:34

Çankırı Valiliği'nden yapılan yazılı açıklama ile 'dolandırıcılık' uyarısı yapıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Sayın valimizin, valiliğimizin ve kurumlarımızın isimlerini kullanarak engelli bireyler için tekerlekli sandalye ve benzeri gerekçelerle yardım talebinde bulunan kişilere itibar edilmemesi hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur.”