Çankırı Valiliği 'dolandırıcılık' uyarısında bulundu!

Valilik, telefonda kendilerini Çankırı Valisi olarak tanıtıp ‘Tekerlekli sandalye alacağız’ diyen kişilerin dolandırıcı olduğunu belirterek, yurttaşları uyardı.

İHA
Yayınlanma: 18.01.2024 - 16:34
Çankırı Valiliği 'dolandırıcılık' uyarısında bulundu!
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Çankırı Valiliği'nden yapılan yazılı açıklama ile 'dolandırıcılık' uyarısı yapıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Sayın valimizin, valiliğimizin ve kurumlarımızın isimlerini kullanarak engelli bireyler için tekerlekli sandalye ve benzeri gerekçelerle yardım talebinde bulunan kişilere itibar edilmemesi hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur.” 


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