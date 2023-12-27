Çankırı’da aranan 9 şahıs yakalandı: 3 tutuklama

Çankırı’da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 9 şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıslardan3’ü tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 27.12.2023 - 09:15
Çankırı’da aranan 9 şahıs yakalandı: 3 tutuklama
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Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde aranan şahıslara yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 9 şahıs yakalandı.

Gözaltına alınan 9 kişiden 3’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


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