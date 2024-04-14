Çankırı’da korkutan orman yangını!

Çankırı-Kastamonu karayolunda çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

İHA
Yayınlanma: 14.04.2024 - 15:12
Çankırı’da korkutan orman yangını!
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Olay, Çankırı-Kastamonu karayolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, ağaçlık alanda bilinmeyen sebeple yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü.


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