Çankırı’da korkutan orman yangını!
Çankırı-Kastamonu karayolunda çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Olay, Çankırı-Kastamonu karayolunda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, ağaçlık alanda bilinmeyen sebeple yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü.
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