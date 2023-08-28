Çankırı'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor!
Ilgaz ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesinin devam ettiği aktarıldı.
Çankırı'nın Ilgaz ilçesine bağlı Bozan köyü yakınlarındaki ormanda, öğle saatlerinde yangın çıktı.
İhbarla bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekiplere, yurttaşlar da destek verdi.
Yangın söndürme helikopteri ile havadan da müdahale başlatıldı. Ekiplerin çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
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