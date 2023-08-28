Çankırı'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor!

Yayınlanma: 28.08.2023 - 15:46

Güncelleme: 28.08.2023 - 15:49

Çankırı'nın Ilgaz ilçesine bağlı Bozan köyü yakınlarındaki ormanda, öğle saatlerinde yangın çıktı.

İhbarla bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekiplere, yurttaşlar da destek verdi.

Yangın söndürme helikopteri ile havadan da müdahale başlatıldı. Ekiplerin çalışmalarının devam ettiği bildirildi.