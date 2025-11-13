Cumhuriyet Gazetesi Logo
Cansız bedenleri bulunmuştu... Anne ve oğlunun ölümündeki sır perdesi aralanıyor!

13.11.2025 11:17:00
İHA
Kastamonu’da evlerinden ayrıldıktan 10 gün sonra dere yatağında cenazesine ulaşılan annenin hipotermi geçirerek, oğlunun da şelaleden düşerek öldüğü üzerinde duruluyor.

Bozkurt ilçesine bağlı Merkez Mahallesi Meteoroloji TOKİ Konutları’ndaki evlerinden 2 Kasım’da ayrıldıktan sonra kendilerinden bir daha haber alınamayan anne Huriye Helvacı ile oğlu Osman Helvacı’nın cansız bedenlerine Köseali köyünde dere yatağında ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre; kaybolduktan 10 gün sonra ölü bulunan Huriye Helvacı’nın vücudunda delici, kesici ya da darp izine rastlanmadı. Ancak ölen annenin çıplak olması, kadının hipotermi nedeniyle hayatını kaybettiği ihtimalini akıllara getirdi. Hipotermi vakalarında kişilerin ölümden önce aşırı sıcaklık hissine kapılıp kıyafetlerini çıkarabildikleri ihtimali değerlendiriyor.

5 yaşındaki Osman’ın ise; 30 metrelik şelaleden düşerek öldüğü ve belinin de yüksekten düşme nedeniyle kırıldığı üzerinde duruluyor.

OTOPSİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Dere yatağından cenazeleri çıkartılarak Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderilen anne ve oğlunun cenazelerinin otopsi işlemleri de tamamlandı. Adli Tıp raporunun İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaşmasının ardından durumun netleşmesi bekleniyor.

Öte yandan İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı, olayı aydınlatmak için çok sayıda kişinin ifadesine başvurdu. Şimdiye kadar herhangi bir gözaltı işlemi uygulanmadı. Başsavcılık, her ihtimali değerlendirerek; önümüzdeki günlerde gelmesi beklenen Adli Tıp raporu ve eldeki bulgular ışığında olayı aydınlatmaya çalışacak.

Ayrıca anne Huriye ve oğlu Osman Helvacı’nın cenazesi, bugün ikinci namazına müteakip Bozkurt Merkez Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrasında ilçede bulunan Bahçe Mezarlığı'nda aile kabristanına defin edilecek.

