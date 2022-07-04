'Castorone' isimli gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

04 Temmuz 2022 Pazartesi, 09:19

Karadeniz’de bulunan 540 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin karaya çıkartılması için hem deniz hem de kara kısmında, yaklaşık 5 bin çalışanla çalışmalar devam ediyor.

Karadan yaklaşık 170 kilometre açıkta bulunan Sakarya Gaz Sahası’ndan Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisine gazın uluşmasını sağlayacak boruların büyük bir kısmı ‘Castorone’ isimli dev gemi tarafından yapılacak.

Sığ kesimlerde ‘Castoro 10’ isimli geminin yaptığı işlemlerin ardından ‘Castorone’ derin denize boruları serecek.

MARMARA DENİZİ’NE DOĞRU YOLA ÇIKTI

Derin denizde boru serpme işlemini yapacak olan ’Castorone’ isimli gemi saat 06.00 sularında Ege Denizi’nden Çanakkale Boğazı’na giriş yaptı.

Saat 07.45 sıralarında Çanakkale önlerinde olan gemi, Kilitbahir Kalesi ve ’Dur Yolcu’ yazısı önünden ilerleyerek boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu’nu döndükten sonra Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

‘Castorone’ isimli geminin 6 Temmuz tarihinde Filyos limanında olması bekleniyor.

Derin denizlerde boru yerleştirme işlemini yapacak olan Bahama bayraklı "Castorone" isimli gemi, toplam 325 metre uzunluğunda ve 39 metre genişliğinde, 102 bin 32 groston ağırlığında olan geminin geçişine, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkörlerle Sahil Güvenlik ekipleri de eşlik etti.