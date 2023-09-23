Çatalca'da hortum paniği!
Çatalca rüzgarın şiddetlenmesiyle karada oluşan kısa süreli hortum paniğe neden oldu.
İstanbul'un Çatalca ilçesi Muratbey Mahallesi’nde bulunan boş bir arazide kısa süreli hortum oluştu.
Rüzgarın şiddetlenmesiyle oluşan ve yaklaşık 20 saniye süren hortum daha sonra gözden kayboldu.
Yaşanan anlar ise bir yurttaş tarafından cep telefonunu kamerası ile kaydedildi.
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