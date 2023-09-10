Rize'de hortum paniği!

Yayınlanma: 10.09.2023 - 09:54

Güncelleme: 10.09.2023 - 09:55

Rize'de sabah saatlerinde denizde oluşan hortum, kent merkezinin bazı noktaları ile Çayeli ilçesinde görüldü.

Bazı yurttaşlar hortumu cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Yaklaşık 5 dakika süren hortum daha sonra etkisini kaybetti.