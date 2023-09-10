Rize'de hortum paniği!

Rize'de denizde çıkan hortum cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

AA
Yayınlanma: 10.09.2023 - 09:54
Rize'de hortum paniği!
Abone Ol google-news

Rize'de sabah saatlerinde denizde oluşan hortum, kent merkezinin bazı noktaları ile Çayeli ilçesinde görüldü.

Bazı yurttaşlar hortumu cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Yaklaşık 5 dakika süren hortum daha sonra etkisini kaybetti.


Player Alanı
Rize hortum deniz

İlgili Haberler

İstanbul’da şehrin ortasında hortum paniği!

İstanbul’da şehrin ortasında hortum paniği!
Batman'da hortum!

Batman'da hortum!
Okul inşaatında beton mikserinin hortumu çarptı, ağır yaralandı

Okul inşaatında beton mikserinin hortumu çarptı, ağır yaralandı

En Çok Okunan Haberler