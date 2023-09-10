Rize'de hortum paniği!
Rize'de denizde çıkan hortum cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Rize'de sabah saatlerinde denizde oluşan hortum, kent merkezinin bazı noktaları ile Çayeli ilçesinde görüldü.
Bazı yurttaşlar hortumu cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Yaklaşık 5 dakika süren hortum daha sonra etkisini kaybetti.
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