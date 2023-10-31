Kocaeli'nde korkutan fabrika yangını!
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde gübre fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
Kocaeli'nin Körfez ilçesi Güney Mahallesi Petrol Caddesi'nde bulunan bir gübre fabrikasının üretim hattında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
"MÜDAHALE DEVAM ETMEKTEDİR"
Vali Seddar Yavuz yaptığı açıklamada, yangına müdahale için itfaiye, AFAD ve diğer teknik ekiplerin olay mahalline yönlendirildiğini belirterek, "Müdahale devam etmektedir. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.
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