Küçükçekmece'de yangın paniği!

Küçükçekmece’de 4 katlı binanın bodrumunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Dumandan etkilenen 1’i bebek 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

İHA
Yayınlanma: 31.10.2023 - 12:57
Abone Ol google-news

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Fevziçakmak Mahallesi’nde bulunan 4 katlı binanın bodrumunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede dumanlar tüm binayı sararken yangın nedeniyle mahallede büyük panik yaşandı.

Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle binanın üst katlarında mahsur kalan yurttaşlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Dumandan etkilenen 1’i bebek 5 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.


küçükçekmece Yangın Bina

İlgili Haberler

Kazakistan'da maden ocağında yangın: Çok sayıda işçi hayatını kaybetti

Kazakistan'da maden ocağında yangın: Çok sayıda işçi hayatını kaybetti
Kayseri'de yatak fabrikasında yangın çıktı!

Kayseri'de yatak fabrikasında yangın çıktı!
Marmara Üniversitesi'nin Maltepe yerleşkesinde yangın

Marmara Üniversitesi'nin Maltepe yerleşkesinde yangın

En Çok Okunan Haberler