Küçükçekmece'de yangın paniği!
Küçükçekmece’de 4 katlı binanın bodrumunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Dumandan etkilenen 1’i bebek 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Fevziçakmak Mahallesi’nde bulunan 4 katlı binanın bodrumunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede dumanlar tüm binayı sararken yangın nedeniyle mahallede büyük panik yaşandı.
Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle binanın üst katlarında mahsur kalan yurttaşlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Dumandan etkilenen 1’i bebek 5 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
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