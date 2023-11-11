Çatıdan parça koptu... Çamaşır ipinde asılı kaldı

Sultangazi'de fırtınadan dolayı çatıdan kopan parça, 4 katlı binanın 2. katının balkonundaki çamaşır ipine takılarak asılı kaldı.

DHA
Yayınlanma: 11.11.2023 - 17:45
Çatıdan parça koptu... Çamaşır ipinde asılı kaldı
Abone Ol google-news

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da sağanak yağış ve fırtına etkili oluyor.

Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi’nde şiddetli fırtınadan dolayı bir binanın çatısından kopan parça, 4 katlı binanın 2. katının balkonundaki çamaşır ipine takılarak asılı kaldı.

Binadakiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekipleri gelerek çatıdan kopan parçayı binadan indirdi.


Fırtına Sultangazi Bina Balkon

İlgili Haberler

Fırtına deniz ulaşımını aksattı... Bozcaada ve Gökçeada'ya feribot seferleri iptal edildi!

Fırtına deniz ulaşımını aksattı... Bozcaada ve Gökçeada'ya feribot seferleri iptal edildi!
Fırtına deniz ulaşımını aksattı... Çanakkale Boğazı gemi trafiğine kapatıldı!

Fırtına deniz ulaşımını aksattı... Çanakkale Boğazı gemi trafiğine kapatıldı!
Süper Lig'de cumartesi fırtınası: Kayserispor, İstanbul'da gol oldu yağdı!

Süper Lig'de cumartesi fırtınası: Kayserispor, İstanbul'da gol oldu yağdı!

En Çok Okunan Haberler