Çatıdan parça koptu... Çamaşır ipinde asılı kaldı

Yayınlanma: 11.11.2023 - 17:45

Güncelleme: 11.11.2023 - 17:47

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da sağanak yağış ve fırtına etkili oluyor.

Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi’nde şiddetli fırtınadan dolayı bir binanın çatısından kopan parça, 4 katlı binanın 2. katının balkonundaki çamaşır ipine takılarak asılı kaldı.

Binadakiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekipleri gelerek çatıdan kopan parçayı binadan indirdi.