Çay bahçesinde başından vurulmuş halde bulundu

Bartın’da 25 yaşındaki İbrahim Tunç, çay bahçesinde kanlar içerisinde bulundu. Yaşamını yitirdiği belirlenen Tunç’un intihar ettiği ihtimali öne çıkıyor.

Çay bahçesinde başından vurulmuş halde bulundu
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İHA
Yayınlanma: 17.02.2025 - 14:06

Edinilen bilgiye göre Bartın’ın Kemerköprü Mahallesi Halatçıyaması Sokak’ta bulunan bir çay bahçesini sabah saat 09:00 sıralarında açan işletmeci, banklardan birinde kanlar içerisinde bir şahıs buldu. Şahsın ihbarı üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri yönlendirildi.

Yapılan incelemede şahsın kafasından silahla vurulduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Adının İbrahim Tunç olduğu belirlenen şahsın cenazesi, yapılan polis ve savcı incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morgunda kaldırıldı. İstanbul Beylikdüzü’nde yaşadığı belirtilen Şahsın 7 Şubat 2025 tarihinde Bartın’a geldiği öğrenildi. Bartın’ın Ulus ilçesi kütüğüne kayıtlı olduğu belirtilen İbrahim Tunç’un daha önceden sabıkasının da bulunduğu kaydedildi.

Olay yerinde silah bulan ekiplerin yaptığı ilk tespitlerde, şahsın intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.


Etiketler: #Bartın #çay bahçesi #intihar

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