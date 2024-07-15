Çay bahçesinde erkek cesedi bulundu

Rize'nin Çayeli ilçesinde yaş çay bahçesinde ceset bulundu.

AA
Yayınlanma: 15.07.2024 - 21:16
Çay bahçesinde erkek cesedi bulundu
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İlçeye bağlı Kaptanpaşa köyünde yaş çay bahçesinde erkek cesedi olduğunu fark eden kişi, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Cumhuriyet savcısının yaptığı ilk incelemede cesedin, 2 gün önce çalışmak üzere arazisini gittikten sonra haber alınamayan Süleyman Sırrı Küçük'e (52) ait olduğu belirlendi.

Eğimli arazide cesedin taşınabilmesi için AFAD'dan teknik destek istendi.

AFAD ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu bulunduğu yerden alınan ceset, otopsi için Rize Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


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