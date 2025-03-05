Çorum’da vahşet! Kavgada kan aktı: 1 yaralı

Çorum’da bir şahıs, arkadaşları ile evine gittiği husumetlisini silahla vurarak yaraladı.

Çorum’da vahşet! Kavgada kan aktı: 1 yaralı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 05.03.2025 - 09:07

Kale Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi’nde, Ö.S., arkadaşlarıyla birlikte, husumetli olduğu E.Y.’nin evine gitti. Burada Ö.S. ile E.Y. arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ö.S. yanında bulundurduğu tabanca ile E.Y.’ye ateş etti. Silahla vurulan E.Y. yaralanırken, Ö.S. ve arkadaşları kaçarak olay yerinden uzaklaştı.

TEDAVİYE ALINDI

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan E.Y. hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri Ö.S.’nin yakalanması için çalışma başlattı.


Etiketler: #112 Acil #çorum

İlgili Haberler

Çorum'da 'Ne bakıyorsun' tartışmasında kan aktı: 22 yaşındaki Samet bıçaklandı!

Çorum'da 'Ne bakıyorsun' tartışmasında kan aktı: 22 yaşındaki Samet bıçaklandı!
Çorum'da iddia üzerine metruk eve girdiler, cesetle karşılaştılar!

Çorum'da iddia üzerine metruk eve girdiler, cesetle karşılaştılar!
Çorum'dan kupaya 3 puanla veda

Çorum'dan kupaya 3 puanla veda
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler