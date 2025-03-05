Çorum’da vahşet! Kavgada kan aktı: 1 yaralı
Çorum’da bir şahıs, arkadaşları ile evine gittiği husumetlisini silahla vurarak yaraladı.
Kale Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi’nde, Ö.S., arkadaşlarıyla birlikte, husumetli olduğu E.Y.’nin evine gitti. Burada Ö.S. ile E.Y. arasında tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ö.S. yanında bulundurduğu tabanca ile E.Y.’ye ateş etti. Silahla vurulan E.Y. yaralanırken, Ö.S. ve arkadaşları kaçarak olay yerinden uzaklaştı.
TEDAVİYE ALINDI
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan E.Y. hastaneye kaldırdı.
Polis ekipleri Ö.S.’nin yakalanması için çalışma başlattı.
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Savunmasına katılmazsam namerdim’
- İmamoğlu'ndan YÖK raporuna suç duyurusu!
- Hukuksuzluk bitti, gazetecilik beraat etti
- Bozdağ, AKP’li Osman Gökçek’i yalanladı!
- Zorlu Holding'ten Cem Köksal'ın yerine 'eski' atama!
- Özel'den TBMM Başkanı Kurtulmuş'a 'süreç' çağrısı
- O şartı sağlayanların aylıkları artacak!
- Bakan Ersoy’un eşinden ‘destek’ geldi!
- 163 bıçak darbesiyle öldürdü, 'gülerek' savunma yaptı
- Sigara fiyatlarına dev zam: Tarih verildi!