Çay paketinin içinden uyuşturucu çıktı
Denizli otogarında otobüsten indikten sonra üzerlerinden çay paketine gizlenmiş halde 1 kilo 500 gram metamtefamin maddesi ele geçirilen 2 yabancı uyruklu şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Denizli’ye otobüs ile yüklü miktarda uyuşturucu madde nakil edileceği yönünde alınan istihbari bilgiler üzerine polis ekipleri harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu yabancı uyruklu 2 şüphelinin bindiği otobüs tespit edildi. Takibe alınan otobüsün otogara gelmesi sonucu operasyon yapan ekipler, şüphelileri kıskıvrak yakaladı.
Şüphelilerin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, çay paketi içerisine gizlenmiş vaziyette 1 kilo 500 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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