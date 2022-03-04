Konya'da uyuşturucu opersasyonu!
Konya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente getirilen uyuşturucunun piyasaya sürüleceği ihbarını aldı.
Harekete geçen polis ekipleri, belirlenen 4 şüpheliyi takip etmeye başladı.
ARAZİYE GÖMDÜLER
Şüpheliler, Meram'daki araziye gömdükleri çantadaki uyuşturucuyu çıkarırken gözaltına alındı. Çantada, 6 kilo 450 gram eroin ele geçirildi.
Emniyete götürülen 4 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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