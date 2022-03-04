Konya'da uyuşturucu opersasyonu!

Konya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

AA
04 Mart 2022 Cuma, 15:19
Konya'da uyuşturucu opersasyonu!
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente getirilen uyuşturucunun piyasaya sürüleceği ihbarını aldı.

Harekete geçen polis ekipleri, belirlenen 4 şüpheliyi takip etmeye başladı.

ARAZİYE GÖMDÜLER

Şüpheliler, Meram'daki araziye gömdükleri çantadaki uyuşturucuyu çıkarırken gözaltına alındı. Çantada, 6 kilo 450 gram eroin ele geçirildi.

Emniyete götürülen 4 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



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