Çaya düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Burdur'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil çaya düştü, sürücü yaralandı.

Çaya düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
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DHA
Yayınlanma: 11.10.2024 - 12:27

Burdur merkez Hızırilyas Mahallesi'nde saat 09.00 sıralarında meydana gelen olayda Durmuş E. yönetimindeki 15 ABE 830 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Burdur çayının beton zeminine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen sürücü tedaviye alındı.

Otomobil vinç yardımıyla bulunduğu yerden alınarak otoparka götürüldü. Durmuş E.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

 

 

 

 


Etiketler: #Burdur #çay #kaza

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