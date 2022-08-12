Çayda kaybolan 16 yaşındaki çocuğun cesedine ulaşıldı
Konya'da 16 yaşındaki çocuk, serinlemek için girdiği iddia edilen çayda kayboldu. Kurtarma ekiplerinin yaklaşık 12 saat süren çalışması sonucu çocuğun cesedi, kayboldu yerden yaklaşık 500 metre ileride bulundu.
Konya'nın Çumra ilçesinde, dün serinlemek için girdiği sulama kanalında kaybolan 16 yaşındaki Muhittin Oğuz Çay'ın bu sabah dalgıç polisler tarafından cansız bedenine ulaşıldı.
Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sanayi Sitesi köprüsünden serinlemek için Çarşamba Çayı’na girdiği öne sürülen 16 yaşındaki Muhittin Çay, bir süre sonra suda kayboldu.
Muhittin Çay’ın suda kaybolduğunu gören yanındaki arkadaşları durumu ailesine bildirdi. Ailenin ihbarı üzerine olay yerine arama kurtarma, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sabaha kadar süren çalışmalar neticesinde 16 yaşındaki çocuğun cesedi, suya girdiği yerin yaklaşık 500 metre ilerisinde bulundu.
Yaklaşık 12 saat süren kurtarma çalışmasının ardından sudan çıkarılan gencin cesedi, otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden Muhittin Çay’ın akşam saatlerinde koyunlarını otlatmaya çıktığı ve serinlemek için köprüden kanala girdiği öne sürüldü.
Hastanedeki işlemlerinin ardından ailesine teslim edilecek olan Muhittin Çay’ın öğle namazını müteakip Çumra Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.
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