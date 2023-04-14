Çaykur mevsimlik işçi alım kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Çaykur işçi alımı kura çekimi sonuçları nereden öğrenilir?

Yayınlanma: 14.04.2023 - 13:58

Güncelleme: 14.04.2023 - 13:58

ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İkizdere ve Çamlıhemşin çay fabrikalarının bu yıl üretime başlayacağı belirtildi. Bunlarla fabrika sayılarının 49'a yükseldiği ifade edilen açıklamada, Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'daki 49 çay fabrikasında istihdam edilmek üzere 1041 beden işçisi, 166 meslek lisesi ve dengi okul mezunu, 85 çay eksperi, 52 engelli geçici işçi, 21 eski hükümlü geçici işçi olmak üzere toplam 1365 mevsimlik işçi alınacağı aktarıldı...

ÇAYKUR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

ÇAYKUR 2023 yılından itibaren çalışmak üzere bin 365 mevsimlik işçi alacağını duyurdu. Fabrikalara alınacak işçiler ise yapılan başvurular neticesinde başta Rize olmak üzere Trabzon, Giresun ve Artvin’de bin 365 kişilik mevsimlik işçi kadrosu için 38 bin 763 kişi başvuruda bulundu. Başvuruda bulunan yurttaşlar bugün Rize Gençlik Merkezi konferans salonunda yapılan noter kurası ile çalışmaya hak kazananlar belli olmaya başladı. Aynı zamanda 3 ildeki çay eksperi alımına toplam başvuru sayısının 75 olmasından ötürü çay eksperi başvurusunda bulunan ve başvuru şartlarını taşıyan adaylar noter kurası çekilişine katılmadan ÇAYKUR’da çay eksperi olmaya hak kazandı.

Öte yandan yurttaşlar çekilişin yapıldığı alana alınmayarak kura çekilişini ÇAYKUR’un sosyal medya hesapları üzerinden inceledi.

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Çaykur mevsimlik işçi kura çekimi sonuçlarını Çaykur'un internet sitesinden öğrenebilirsiniz.