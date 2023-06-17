Çekmeköy'de cip pastaneye daldı!

İstanbul Çekmeköy'de cip sürücüsü fren yerine gaza basınca pastaneye daldı. 5 kişinin hafif yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 17.06.2023 - 15:58
Çekmeköy'de cip pastaneye daldı!
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Çekmeköy'de Mimar Sinan Mahallesi Çavuşbaşı Caddesi üzerinde önceki gün saat 14.20 sıralarında; Evrin Ergen yol kenarına yanaştığı sırada fren yerine gaza basınca kaldırımı aşarak pastaneye daldı.

5 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü ile birlikte pastanedeki 5 kişi hafif yaralandı. Kaza anında pastanenin içinde yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

"KIL PAYI KURTARDIK"

Cip çekiciyle pastaneden çıkarılarak götürüldü.

Kazayı anlatan Pastanenin sahibi Ensar Demirci, "Kıl payı ufak tefek sıyrıklarla kurtardık. 10-15 dakika öncesinde buralarda masalar hep doluydu. En büyük şansımız buranın boşalmış olmasıydı. İçeride iki müşteri vardı, onlar da ufak tefek sıyrıklarla atlattı" dedi. 


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