Çekmeköy'de park nöbeti 7'nci gününde: Yurttaşlar tencere tavayla eylem yaptı

13 Haziran 2022 Pazartesi, 15:22

İstanbul’daki AKP’li Çekmeköy Belediyesi’nin yurttaşların itirazına rağmen Mehmet Akif Mahallesi’nde bulunan ve deprem toplanma alanı da olan ilçenin en büyük ikinci parkında başlattığı inşaat çalışması 7’inci gününde sürüyor.

7'inci gününde parkta nöbet tutmaya devam eden yurttaşlar parka girmeye çalışan inşaat malzemesi yüklü kamyonu alandan uzaklaştırınca polisin müdahalesiyle karşılaştı. Polisin müdahalesiyle 2 kişi gözaltına alındı.

İMZA KAMPANYASI BAŞLATILDI

Mahalleli bugün de yağmura rağmen nöbete devam etti. Parkın yapılaşmaya açılmaması için imza kampanyası başlatan mahalleli, bin 500’ün üzerinde imza topladı.

PAZAR ALANI YAPILACAK

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, yurttaşların günlerdir korumaya çalıştığı park alanı için Çekmeköy Belediyesi 9 Mayıs’ta “Kapalı Pazar Alanı Yapım İşi” adı altında bir ihale düzenledi.

İhaleyi tam 30 milyon 952 bin TL teklif veren Ekşioğlu Yapı Şirketi aldı. İhale dosyasında ise söz konusu projenin “3 bin 95 metrekare büyüklüğünde, kapalı alanlı, betonarme ve çelik konstrüksiyonla yapılacağı” belirtildi.

TENCERE TAVALI EYLEM

Akşam saatlerinde yurttaşlar parklarının ranta açılma ısrarına karşı tencere ve tavalarla eylem yaptı.