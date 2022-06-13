Çekmeköy'de park nöbeti 7'nci gününde: Yurttaşlar tencere tavayla eylem yaptı
İstanbul'da AKP'li Çekmeköy Belediyesi'nde, deprem toplanma alanının yapılaşmaya açılmasına tepki gösteren yurttaşlardan 2'si gözaltına alındı. Akşam saatlerinde yurttaşlar tencere ve tavalarla eylem yaptı.
İstanbul’daki AKP’li Çekmeköy Belediyesi’nin yurttaşların itirazına rağmen Mehmet Akif Mahallesi’nde bulunan ve deprem toplanma alanı da olan ilçenin en büyük ikinci parkında başlattığı inşaat çalışması 7’inci gününde sürüyor.
7'inci gününde parkta nöbet tutmaya devam eden yurttaşlar parka girmeye çalışan inşaat malzemesi yüklü kamyonu alandan uzaklaştırınca polisin müdahalesiyle karşılaştı. Polisin müdahalesiyle 2 kişi gözaltına alındı.
İMZA KAMPANYASI BAŞLATILDI
Mahalleli bugün de yağmura rağmen nöbete devam etti. Parkın yapılaşmaya açılmaması için imza kampanyası başlatan mahalleli, bin 500’ün üzerinde imza topladı.
PAZAR ALANI YAPILACAK
Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, yurttaşların günlerdir korumaya çalıştığı park alanı için Çekmeköy Belediyesi 9 Mayıs’ta “Kapalı Pazar Alanı Yapım İşi” adı altında bir ihale düzenledi.
İhaleyi tam 30 milyon 952 bin TL teklif veren Ekşioğlu Yapı Şirketi aldı. İhale dosyasında ise söz konusu projenin “3 bin 95 metrekare büyüklüğünde, kapalı alanlı, betonarme ve çelik konstrüksiyonla yapılacağı” belirtildi.
TENCERE TAVALI EYLEM
Akşam saatlerinde yurttaşlar parklarının ranta açılma ısrarına karşı tencere ve tavalarla eylem yaptı.
Çekmeköy'de park nöbeti 7'nci gününde: Yurttaşlar tencere tavayla eylem yaptıhttps://t.co/TEFausQEhv pic.twitter.com/GgsF6h6u7Y— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) June 13, 2022
Video Haberler
- Kozmetik fabrikasında yangın: Yaralılar var!
- DİSK'ten asgari ücret eylemi
- Konteynerde yangın: İşçiler ölümden döndü
- 2 ailenin meydan savaşı: Duba, sopa, bıçak, küfür...
- Havadan sorumlu isim de hava mağduru oldu
- Aile boyu uyuşturucu ticareti: Suçüstü yakalandılar!
- Sokak röportajında tepki çeken gerçek!
- Norveçli yıldız resmen City'de!
- Hassas burnuyla kundaklamayı tespit ediyor
- Serdar Ortaç sahnede bir anda yere yığıldı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Skandal görüntülerin adresi bu kez Beşiktaş!
- Ankara'yı sel vurdu: Acı haberler art arda
- Asgari ücrete 'ara zam' açıklaması
- BAE, Türk şirketini satın alıyor
- 'Bu artık gaf değil, başka bir şey!'
- Yeni hafta zam haberiyle başladı
- Sokak röportajında tepki çeken gerçek!
- Tutuklanan Galip Öztürk'ün eşi konuştu
- İsrail'den 'İstanbul' uyarısı
- EPGİS'ten motorin zammı açıklaması