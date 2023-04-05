Çekmeköy’de yol verme kavgası! Bagajdan uzun namlulu silah çıkarttı

Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 11:11

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 11:41

İstanbul Çekmeköy’de iddiaya göre, araçlarıyla seyir halinde olan iki sürücü arasında yol verme tartışması yaşandı.

Sözlü başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Otomobillerini yol kenarına bırakan sürücüler arasında yumruklar havada uçuştu. Kavganın büyümesi ile birlikte sürücülerden biri aracının bagajından çıkardığı uzun namlulu silahını tartıştığı sürücüye yöneltti.

Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar şahsın elinden silahı alarak bagaja geri koydu.

Kavga çevredeki diğer araç sürücülerinin araya girmesiyle son buldu.

Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.