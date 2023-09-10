Celal Şengör taşınma kararını Fatih Altaylı'ya anlattı: 'İstanbul yıkılacak'

Yayınlanma: 10.09.2023 - 15:47

Güncelleme: 10.09.2023 - 15:47

Kahramanmaraş depreminin ardından birçok deprem uzmanı yaptıkları açıklamalar ile İstanbul depremi konusunda uyarılarda bulunuyor.

Yapısal yer bilimi ve tektonik dallarındaki çalışmaları ile tanınan jeolog ve bilim insanı Prof. Dr. Celal Şengör de yaptığı yorumlarla sık sık gündem oluyor.

Geçen günlerde İstanbul'dan taşınma kararı aldığını açıklayan Şengör, son olarak gerekçelerini açıkladı. Fatih Altaylı'nın YouTube programına konuk olan Celal Şengör'ün açıklamaları sosyal medyanın gündemine oturdu.

“DEPREMDEN SONRA YAĞMA BAŞLAYACAK”

Celal Şengör, "İstanbul'da deprem oldu, yangınlar çıktı. Herkes sokakta, nereye kaçacaksın? Yemeğini nereden temin edeceksin? Depremden sonra yangınlar çıkacak. Nereye kaçacaksın? Yağma başlayacak. Irza geçilmelere başlanacak. İstanbul’da kaç tane Afgan var?" diye konuştu.

Şengör şunları söyledi:

“İstanbul'da deprem oldu. Nişantaşı'ndan yangınlar çıktı düşün. Herkes sokakta, nereye kaçacak? Nasıl kaçacak? Yemeğini nerden temin edecek, suyu nereden bulacak? Sen Nişantaşı'dan kaçamazsın. Ben de Anadolu Hisarı'ndan kaçamam. Baz aklı evveller diyor ki; Celal Hoca'nın kaçacağı yerlerde de fay var. Ben bunu bilmiyor muyum? Benim Çanakkale'deki evimin önünden fay geçiyor. Ama bu ev ona göre yapıldı. Buranın etrafı bomboş. Orada bütün yollar tıkanacak. Kaçamam.”

“İSTANBUL YIKILACAK”

Celal Şengör ayrıca "Benim derdim benim evim yıkılacak da ben kaçıyorum değil. İstanbul yıkılacak" ifadeleriyle dikkatleri üzerine çekti.