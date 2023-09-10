Celal Şengör taşınma kararını Fatih Altaylı'ya anlattı: 'İstanbul yıkılacak'
Prof. Dr. Celal Şengör, İstanbul'da beklenen büyük deprem öncesinde neden İstanbul'dan taşınacağını gazeteci Fatih Altaylı'nın programında açıkladı. Şengör, 'İstanbul yıkılacak' dedi, olası depremin sonuçlarını tek tek anlattı.
Kahramanmaraş depreminin ardından birçok deprem uzmanı
yaptıkları açıklamalar ile İstanbul depremi konusunda uyarılarda bulunuyor.
Yapısal yer bilimi ve tektonik dallarındaki çalışmaları ile
tanınan jeolog ve bilim insanı Prof. Dr. Celal Şengör de yaptığı yorumlarla sık
sık gündem oluyor.
Geçen günlerde İstanbul'dan taşınma kararı aldığını açıklayan Şengör, son olarak gerekçelerini açıkladı. Fatih Altaylı'nın YouTube programına konuk olan Celal Şengör'ün açıklamaları sosyal medyanın gündemine oturdu.
“DEPREMDEN SONRA YAĞMA BAŞLAYACAK”
Celal Şengör, "İstanbul'da deprem oldu, yangınlar çıktı. Herkes sokakta, nereye kaçacaksın? Yemeğini nereden temin edeceksin? Depremden sonra yangınlar çıkacak. Nereye kaçacaksın? Yağma başlayacak. Irza geçilmelere başlanacak. İstanbul’da kaç tane Afgan var?" diye konuştu.
Şengör şunları söyledi:
“İstanbul'da deprem oldu. Nişantaşı'ndan yangınlar çıktı
düşün. Herkes sokakta, nereye kaçacak? Nasıl kaçacak? Yemeğini nerden temin
edecek, suyu nereden bulacak?
“İSTANBUL YIKILACAK”
Celal Şengör ayrıca "Benim derdim benim evim yıkılacak da ben kaçıyorum değil. İstanbul yıkılacak" ifadeleriyle dikkatleri üzerine çekti.
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