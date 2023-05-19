Çelenk koyma töreninde CHP ve MHP'liler arasında arbede çıktı
Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Kartal’daki çelenk koyma töreninde MHP'liler ile CHP Gençlik Kolları üyeleri arasındaki arbedeye ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle İstanbul Kartal’daki çelenk töreninde CHP Gençlik Kolları üyeleri ve MHP üyeleri arasında arbede çıktı.
Konuya ilişkin videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel şunları söyledi:
“Kartal’daki 19 Mayıs anma ve çelenk koyma töreninde Ülkü Ocakları, MHP üyeleri, Gençlik Spor Bakanlığı mensupları ve CHP Gençlik kolları üyeleri arasında tartışma ve arbede çıktı.”
Kartal’daki 19 Mayıs anma ve çelenk koyma töreninde Ülkü Ocakları, MHP üyeleri, Milli Gençlik Spor Bakanlığı mensupları ve CHP Gençlik kolları üyeleri arasında tartışma ve arbede çıktı. pic.twitter.com/KZMBVfI0Cw— Murat AĞIREL (@muratagirel) May 19, 2023
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