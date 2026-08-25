Cem Küçük'ün MASAK raporu ortaya çıktı: Milyonluk 'şüpheli' transferler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Cem Küçük hakkında hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu ortaya çıktı. Hazırlanan raporda, Küçük’ün mali profiliyle banka hesap hareketleri arasındaki uyumsuzluklar detaylı şekilde incelendi.

HESAPLARDA MİLYONLARCA LİRALIK TRAFİK

MASAK tarafından hazırlanan mali inceleme raporunda, Küçük'ün 2019-2026 yılları arasındaki para hareketleri mercek altına alındı.

Küçük'ün hesaplarına bu dönem zarfında toplam 35 milyon 132 bin lira para girişi gerçekleştiği saptandı.

Hesaplardan gerçekleşen toplam para çıkışı ise 7 milyon 52 bin lira olarak belirlendi.

Söz konusu 35 milyon 132 bin liralık girişin 14 milyon 474 bin lirasının kredi veya mevduat getirisi olduğu tespit edildi.

Bu girişin 8 milyon 844 bin lirasının ise çeşitli basın kuruluşlarından elde edilen telif ile maaş gelirlerinden oluştuğu saptandı.

"GAZETECİ PROFİLİYLE BAĞDAŞMIYOR"

Dikkat çeken en önemli tespitlerden biri, 23 kişi ve şirketten gelen toplam 5 milyon 9 bin 300 liralık para transferleri oldu. KOM analizinde, bu transferlerin işlem açıklamalarının yetersiz olduğu kaydedildi. Raporda, söz konusu para hareketlerinin "gazetecilik mesleği icra eden ve bu yönüyle ücretli çalışan bir kişinin hesap profiliyle bağdaşmadığı" ifade edildi. İşlemlerde yer alan 'borç' ve 'borç iadesi' gibi açıklamaların sıklığı ve tutarının, sıradan kişisel borç-alacak ilişkisiyle açıklanamayacak boyutta olduğu değerlendirilerek bu hareketler 'izaha muhtaç' ve şüpheli olarak kaydedildi.

ŞÜPHELİ İSİMLER VE 'GARSON' DETAYI

Raporda, Küçük’ün hesabına yüksek miktarlarda ve şüpheli şekilde para gönderen kişiler de listelendi:

Murat Sur adlı kişiden Nisan 2025 ile Temmuz 2026 arasında genel olarak ayda iki kez yapılan 23 ayrı işlemle toplam 910 bin lira geldiği ve işlemlerin ortalama 40 bin lira tutarında olduğu belirlendi. Bu transferlerde hiçbir işlem açıklaması bulunmadığı saptandı.

Tahir Sarıkaya'dan ise 30 ayrı işlemde, açıklamasız şekilde toplam 616 bin lira gönderildiği tespit edildi.

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan İsmail Çanak’ın, Küçük’e 17 ayrı işlemde 'elden alınan borç ödemesi' benzeri yetersiz açıklamalarla toplam 315 bin lira aktardığı belirlendi.

Mesleği Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kayıtlarında 'garson' olarak görünen Mustafa Erdem'in, 13 ayrı işlemde hiçbir açıklama yapmadan 244 bin lira gönderdiği tespit edildi ve bu durumun kişinin çalışma kaydıyla uyumsuz olduğu vurgulandı.

HABER KARŞILIĞI PARA ŞÜPHESİ

Soruşturmada yer alan en çarpıcı değerlendirmelerden biri de Küçük'ün yayın ve haber faaliyetleri ile banka hesaplarına gelen paralar arasındaki ilişki oldu.

Selim İnşaat’ın sahibi Seyfettin Selim’in asistanı olarak kayıtlı olan İrem Turan’dan Küçük’ün hesabına 50 bin lira gönderildiği tespit edildi. Seyfettin Selim’in kendisinden de toplam 30 bin lira transfer edildiği kayıtlara geçti. Analizlerde, Küçük’ün Selim lehine haber yaptığı ve bu paraların 'haber karşılığı yapılan ödeme' olabileceği değerlendirildi.

Atalay Demirbaş'ın şirketi olan Demand İnşaat'ta şoför olarak kaydı bulunan Serdar Cömert’ten 40 bin lira, Erdinç Uluocak’tan ise 30 bin lira gönderildiği saptandı.

Raporda, para transferleriyle birlikte Küçük’ün 13 Ağustos 2025 tarihinde Atalay Demirbaş hakkında olumlu haber yaptığı bilgisi özellikle vurgulandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'şantaj' suçlamalarıyla 30 Temmuz'da gözaltına alınan Cem Küçük, 31 Temmuz tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Başsavcılık kaynakları soruşturmanın, Küçük'ün "bazı iş insanlarından maddi menfaat karşılığında sosyal medya paylaşımları yaptığı"na ilişkin gelen şikâyetler üzerine başlatıldığını duyurmuştu.

Öte yandan Cem Küçük’ün, İBB soruşturması sürecinde medyada yer alan bir kısım beyanat ve açıklamalarının da dosya kapsamında incelendiği aktarılmıştı.