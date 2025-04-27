Cem Küçük'ten canlı yayında itiraf gibi sözler: 'Savcının gönderdiği yazılarda var bu...'

Yayınlanma: 27.04.2025 - 01:41

Güncelleme: 27.04.2025 - 01:42

AKP iktidarının muhalefete yönelik gözaltı ve tutuklamaları önceden canlı yayınlarda bildiren Cem Küçük'ten itiraf gibi açıklama geldi.

TGRT Haber canlı yayınında konuşan Cem Küçük, "Savcının gönderdiği yazılarda var bu" dedi. Küçük hemen sonra 'sızdığı' diyerek kendisini düzeltmeye çalıştı. O anlar sosyal medyanın gündemine düştü.

Cem Küçük daha önce yaptığı bir açıklamada İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in kendisinin arkadaşı olduğunu söylemişti.