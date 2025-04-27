Cem Küçük'ten canlı yayında itiraf gibi sözler: 'Savcının gönderdiği yazılarda var bu...'
İktidara yakınlığı ile bilinen yandaş gazeteci Cem Küçük, TGRT Haber canlı yayınında bir tartışmada, "Savcının gönderdiği yazılarda var bu" ifadelerini kullandı. Küçük'ün hemen sonra kendisini düzeltmesi de gözlerden kaçmadı.
AKP iktidarının muhalefete yönelik gözaltı ve tutuklamaları önceden canlı yayınlarda bildiren Cem Küçük'ten itiraf gibi açıklama geldi.
TGRT Haber canlı yayınında konuşan Cem Küçük, "Savcının gönderdiği yazılarda var bu" dedi. Küçük hemen sonra 'sızdığı' diyerek kendisini düzeltmeye çalıştı. O anlar sosyal medyanın gündemine düştü.
Cem Küçük daha önce yaptığı bir açıklamada İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in kendisinin arkadaşı olduğunu söylemişti.
Etiketler: #CEM Küçük #savcı #arkadaş
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Savcının gönderdiği yazılarda var bu...'
- Japon deprem uzmanından korkutan açıklama
- 'Sizde hiç mi insanlıktan eser kalmadı?'
- Silivri'de İmamoğlu ile görüşecek
- Bahçeli işareti çaktı, İBB toptan ‘içeri’?
- 'Böyle bir açıklamam yoktur'
- AYM iptal ediyor, iktidar teklif üzerine teklif sunuyor
- MetroPOLL'den kritik 'ekonomi' anketi
- Miting biter bitmez Özel'i hedef aldı!
- 'Aklıma gelen 4 kalem işinizi paylaşıyorum...'