Cem Küçük'ten canlı yayında itiraf gibi sözler: 'Savcının gönderdiği yazılarda var bu...'

İktidara yakınlığı ile bilinen yandaş gazeteci Cem Küçük, TGRT Haber canlı yayınında bir tartışmada, "Savcının gönderdiği yazılarda var bu" ifadelerini kullandı. Küçük'ün hemen sonra kendisini düzeltmesi de gözlerden kaçmadı.

Cem Küçük'ten canlı yayında itiraf gibi sözler: 'Savcının gönderdiği yazılarda var bu...'
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 27.04.2025 - 01:41

AKP iktidarının muhalefete yönelik gözaltı ve tutuklamaları önceden canlı yayınlarda bildiren Cem Küçük'ten itiraf gibi açıklama geldi.

TGRT Haber canlı yayınında konuşan Cem Küçük, "Savcının gönderdiği yazılarda var bu" dedi. Küçük hemen sonra 'sızdığı' diyerek kendisini düzeltmeye çalıştı. O anlar sosyal medyanın gündemine düştü.

Cem Küçük daha önce yaptığı bir açıklamada İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in kendisinin arkadaşı olduğunu söylemişti.


Etiketler: #CEM Küçük #savcı #arkadaş

İlgili Haberler

Berkay Gezgin'den Cem Küçük'e 'elden para' yanıtı: 'Bu tempoyla gidersen sonunda ben sana borçlanacağım'

Berkay Gezgin'den Cem Küçük'e 'elden para' yanıtı: 'Bu tempoyla gidersen sonunda ben sana borçlanacağım'
Cem Küçük ve Ersan Şen'in kavgası Meclis'e taşındı! CHP'den, Bakan Tunç'a zor soru: 'Bir soruşturma başlatıldı mı?'

Cem Küçük ve Ersan Şen'in kavgası Meclis'e taşındı! CHP'den, Bakan Tunç'a zor soru: 'Bir soruşturma başlatıldı mı?'
Berkay Gezgin'den yandaş Cem Küçük'e suç duyurusu

Berkay Gezgin'den yandaş Cem Küçük'e suç duyurusu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler