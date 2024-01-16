Yandaş gazeteciden Erdoğan’a ‘emekli zammı’ eleştirisi: Adalet sağlanamadı

Yayınlanma: 16.01.2024 - 22:38

Güncelleme: 16.01.2024 - 22:38

Saray'daki kabine toplantısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekliye yapılan zamları açıkladı. Emekliye yüzde 5 ek zam verildiğini de belirten Erdoğan, temmuzda da fark kalmadan 'eşitlik' sağlanacağını duyurdu. Böylece emekli maaşı alt sınırı 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkmış oldu.

Kararın ardından birçok ekonomist ve yurttaştan tepki toplarken bir eleştiri de iktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Cem Küçük'ten geldi.

Emekli maaşlarının en az yüzde 50 oranında artırılması gerektiğini savunan Küçük, "En düşük emekli maaşı 10 bin TL oldu. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 'adaleti' anlamında yüzde 50 yapılsaydı 'adalet sağlandı' diyebilirdik. SSK ve Bağ-Kur yüzde 50'ye tamamlansaydı en azından Anadolu'da rahat ederdi fakat 10 bin TL ile Anadolu'da da rahat edemez" ifadelerini kullandı.

Küçük şunları söyledi:

"Bir kere yüzde 42.5'a çıktı. En düşük emekli maaşı 10 bin TL oldu. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 'adalati' anlamında yüzde 50 yapılsaydı 'adalet sağlandı' diyebilirdik. SSK ve BAĞ-KUR %50'ye tamamlansaydı en azından Anadolu'da rahat ederdi fakat 10 bin TL ile Anadolu'da da rahat edemez. Burada düğme, geçen sene yanlış iliklendi. Keşke adalet sağlansaydı, adalet sağlanmadı."