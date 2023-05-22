Cem Yılmaz 'Sürpriz' diyerek açıkladı: 'İkinci turda oyum...'

Yayınlanma: 22.05.2023 - 21:17

Güncelleme: 22.05.2023 - 21:17

Komedyen Cem Yılmaz, ATA İttifakı adayı Sinan Oğan'ın, 28 Mayıs'ta AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklamasının ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekmişti.

Cem Yılmaz söz konusu paylaşımında şunları kaydetmişti:

"Gün gelecek siyasetle ilgilenmemenin büyük bir erdem olduğu anlaşılacak ama yine 3 kişi 5 kişi tarafından. İyi akşamlar"

"OYUM KEMAL BAŞKAN'A"

Cem Yılmaz yaptığı yeni paylaşımda ise Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini belirterek gençlere "sandığa gitme" çağrısında bulundu.

Ünlü komedyenin paylaşımı şu şekilde:

"Sürpriz! 2. turda oyum Kemal başkana. Siyasetten hoşlanmamak ile vatandaşlık görevi sorumluluğu aynı şey değil. Gençler en önemli vatandaşlık görevinizi lütfen yerine getirin oy kullanın. Sandık başında görevli ter döken tüm fedakar arkadaşlarımıza da ayrıca kolaylıklar diliyor bin tesekkür ediyorum."