Cem Yılmaz'dan, Metin Akpınar'a 'oyunculuk eleştirisi' yanıtı
Metin Akpınar, katıldığı bir televizyon programında Cem Yılmaz ile ilgili sözleriyle dikkat çekti. Akpınar, "Cem Yılmaz'ı çok beğeniyorum. Çok zeki çocuk, mükemmel işler yapıyor. Ama aktör kumaşı zayıf. Olmak zorunda da değil" dedi. Yılmaz ise programın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu Metin Akpınar, Haber Global'de, Candaş Tolga Işık'la Az Önce Konuştum' programına katıldı. Işık'ın sorularını yanıtlayan Akpınar, ünlü komedyen Cem Yılmaz'la ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı.
"AKTÖR KUMAŞI ZAYIF"
Türkiye'deki stand-upçılarla ilgili konuşan Metin Akpınar, "Zeki çok belki ama iyi konuşan yok. Cem Yılmaz da dahil. Çok beğeniyorum. Çok zeki çocuk, mükemmel işler yapıyor. Ama aktör kumaşı zayıf. Olmak zorunda değil. Stand-up'da aktörlük gerekmiyor. Ama iyi konuşmak, tonlama da daha büyük başarılar bekliyor insan" diye konuştu.
CEM YILMAZ'DAN YANIT GECİKMEDİ
Cem Yılmaz da programın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Metin Akpınar'ı gösterisine davet eden Yılmaz paylaşımında, "Kıymetli büyüğümüz Metin Akpınar beni bir söyleşisinde değerlendirmiş. Sağolsun, teşekkür ederim. 6 yaşındayken ilk izlediğim performans Devekuşu Kabare'nin 'İnsanlığın Lüzumu Yok' oyunuydu. Her işini pür dikkat izledim. Bir gün o da beni sahnede izlerse çok mutlu olurum" ifadelerini kullandı.
Kıymetli büyüğümüz Metin Akpınar beni bir söyleşisinde değerlendirmiş. Sağolsun,teşekkür ederim. 6 yaşındayken ilk izlediğim performans Devekuşu Kabarenin “İnsanlığın Lüzumu Yok” oyunuydu.Her işini pür dikkat izledim.Bir gün O da beni sahnede izlerse çok mutlu olurum.— Cem Yılmaz (@CMYLMZ) November 22, 2021
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