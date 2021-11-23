Cem Yılmaz'dan, Metin Akpınar'a 'oyunculuk eleştirisi' yanıtı

23 Kasım 2021 Salı, 07:44

Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu Metin Akpınar, Haber Global'de, Candaş Tolga Işık'la Az Önce Konuştum' programına katıldı. Işık'ın sorularını yanıtlayan Akpınar, ünlü komedyen Cem Yılmaz'la ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı.

"AKTÖR KUMAŞI ZAYIF"

Türkiye'deki stand-upçılarla ilgili konuşan Metin Akpınar, "Zeki çok belki ama iyi konuşan yok. Cem Yılmaz da dahil. Çok beğeniyorum. Çok zeki çocuk, mükemmel işler yapıyor. Ama aktör kumaşı zayıf. Olmak zorunda değil. Stand-up'da aktörlük gerekmiyor. Ama iyi konuşmak, tonlama da daha büyük başarılar bekliyor insan" diye konuştu.

CEM YILMAZ'DAN YANIT GECİKMEDİ

Cem Yılmaz da programın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Metin Akpınar'ı gösterisine davet eden Yılmaz paylaşımında, "Kıymetli büyüğümüz Metin Akpınar beni bir söyleşisinde değerlendirmiş. Sağolsun, teşekkür ederim. 6 yaşındayken ilk izlediğim performans Devekuşu Kabare'nin 'İnsanlığın Lüzumu Yok' oyunuydu. Her işini pür dikkat izledim. Bir gün o da beni sahnede izlerse çok mutlu olurum" ifadelerini kullandı.