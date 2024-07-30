Cemal Enginyurt iddiaları doğruladı: ‘En az 30 vekille geliyoruz’

Merkez sağa yakın parti ve milletvekillerinin Meclis’te yeni grup kurması iddialarına ilişkin konuşan DP Milletvekili Cemal Enginyurt, "Ne yirmisi en az 30 vekille geliyoruz" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.07.2024 - 22:24
Cemal Enginyurt iddiaları doğruladı: ‘En az 30 vekille geliyoruz’
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Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) ile Demokrat Parti'nin Meclis’te yeni bir grup kuracağı Ankara kulislerine yansımıştı. 

Konuyla ilgili Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt açıklamalarda bulundu. 

Enginyurt, kurulacak olan grubun 20 milletvekiliyle sınırlı olmayacağını bildirdi.

DEMOKRAT PARTİ ÖNCÜLÜĞÜNDE

Grubun Demokrat Parti öncülüğünde kurulması planlandığını bildiren Enginyurt, gerekçelerini ise şu sözlerle açıkladı: 

"Meclis'te grupları olmadığı için konuşamayan, söz alamayan vekiller var. Türkiye'de muhalefet etkili değil. Biz bu açığı kapatmak istiyoruz."

CHP'DEN DE VEKİL VAR

Odatv'nin haberine göre Cemal Enginyurt, DEVA Partisi, Demokrat Parti, CHP, bağımsızlar ve diğer partilerden katılacak vekillerle yaklaşık 30-40 kişilik bir Meclis grubu kurmayı planladıklarını belirtti. Enginyurt, CHP'den bu sayının bir-iki vekil olduğunu altını çizdi, ancak isim vermedi.

Kurulacak olan grubun 20 ile sınırlı olmayacak olmasını Cemal Enginyurt şu sözlerle özetledi: 

"Olacaksa güçlü bir grup, güçlü bir muhalefet olsun. En az 30 vekillik bir grup kurmayı düşünüyoruz. Ayrıca, bu sayı 20 ile sınırlı olsa bir vekil Allah korusun hayatını kaybetse grubun düşmesi söz konusu. Geçmişte şahit olduk. O yüzden daha etkili olması için böyle bir yöntem düşündük."


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