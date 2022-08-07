Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan kimdir? Salih Ayhan kaç yaşında?

07 Ağustos 2022 Pazar, 10:00

Cumhuriyet'ten Mehmet Oflaz, Şanlıurfa Valiliği’ne 11 Mayıs 2022’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile atanan Salih Ayhan'ın, göreve geldikten yaklaşık 40 gün sonra şeyhlerle bir araya geldiğini ortaya çıkardı. Gündeme oturan haberin odağındaki isim Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan kimdir?

ŞANLIURFA VALİSİ SALİH AYHAN KİMDİR?



Salih Ayhan, 1976 Bayburt doğumlu Türk bürokrattır. Ayhan, 9 valinin görevden alındığı, 20 ilin valisinin değiştiği 12 Mayıs 2022 günü Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Şanlıurfa Valisi olarak atanmıştır. Ayhan, evli ve iki çocuk babasıdır.

Salih Ayhan, Uludağ Üniversitesi'nin kamu yönetimi bölümünden mezun oldu. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin Sosyal Bilimler Enstitüsünde Sosyoloji üzerine yüksek lisansını tamamladı.

SALİH AYHAN'IN BULUNDUĞU GÖREVLER

Salih Ayhan, ilk olarak 2004 yılında Trabzon kaymakam adayı oldu. Çatalpınar, Yakakent, Altınyayla, Azdavay ve Şarkışla'da kaymakam vekilliği yaptı.

Sivas Divriği ilçesinde kaymakamlık yapan Salih Ayhan, 19 Ekim 2016 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevine atandı. Bu görevi yürüttüğü esnada 5 Kasım 2018'de 2018/202 sayılı Valiler Kararnamesi ile Sivas'a vali olarak atandı.

Salih Ayhan, geçen aylarda AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir gece kararnamesiyle 12 Mayıs 2022'de Şanlıurfa valiliğinden alınan Abdullah Erin'in yerine geldi.

