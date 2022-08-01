Cemevlerine saldırılarla ilgili yeni gelişme: Gözaltı sayısı 3'e yükseldi

01 Ağustos 2022 Pazartesi, 23:40

Ankara’da iki gün önce A.O.K. isimli kişi Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Merkezi, Şah-ı Merdan Kültür Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile Ana Fatma Cemevi’ne saldırı düzenlenmiş ve ve kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Saldırıyla ilgili gözaltı sayısının 3’e yükseldiği öğrenildi.

ANKARA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Ankara Emniyet Müdürlüğü, saldırılara ilişkin olarak şu açıklamayı yaptı:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli şahısla (A.O.K.) irtibatlı oldukları değerlendirilen Ç.C.B. isimli şahıs İzmir'de, B.G. isimli şahıs ise Eskişehir-Ankara karayolunda seyir halindeyken durdurulan bir araçta 01.08.2022 günü yakalanarak gözaltına alınmıştır."