Cemil Çiçek'ten dikkat çeken sözler: 'Herkes, her şeyi en iyi kendisinin bildiği iddiasında'

02 Mayıs 2022 Pazartesi, 12:23

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat bugünkü yazısında Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek ile görüşmesini aktardı.

Çiçek'in "Herkes, her şeyi en iyi kendisinin bildiği iddiasında, yine, kimse kimseyi dinlemiyor" sözleri dikkat çekerken eleştirisiyle kimlere göndermede bulunduğu akıllarda soru işareti bıraktı.

"AMA BİRBİRLERİNİ DİNLEYEN YOK"

Yazının ilgili kısmında Çiçek’in sözleri şöyle aktarıldı:

"Bir zamanlar... Fransız antropolog, Amazon yerlilerinin yaşantılarını incelemek istemiş... Aralarına girmiş. Erkekler, bütün gün dağda, ormanda, av peşinde. Akşam olunca... Büyük bir ateş yakılıyor... Ateşin çevresinde herkes konuşuyor. Ve her konuşan kendini övüyor. 'En büyük avcı benim... Aslan da avlarım, kaplan da, geyik de.' Ama kimse kimseyi dinlemiyor... Herkes kendini anlatıp, duruyor. Biz de, Amazon yerlilerine döndük... Siyasetçiler konuşuyorlar... Hepsi, birinci parti olduğu iddiasında... Ama birbirlerini dinleyen yok. Akşamları televizyonu aç... Tartışma programları... Herkes, her şeyi en iyi kendisinin bildiği iddiasında... Yine, kimse kimseyi dinlemiyor.