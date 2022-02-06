Cenaze dönüşü korkutan kaza

Ordu'da cenaze töreninden İstanbul'a dönen ailenin içinde bulunduğu otomobil Samsun'da kaza yaptı. Otomobilde bulunan 1'i bebek 6 kişi kazayı yara almadan atlatırken, araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

(İHA)
06 Şubat 2022 Pazar, 21:25
Cenaze dönüşü korkutan kaza
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Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Çevre Yolu 200 Evler karşında meydana geldi. 

İstanbul'dan gittikleri Ordu'nun İkizce ilçesindeki akrabalarının cenaze töreninden dönen ailesinin içinde bulunduğu 34 ED 8477 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarpıp savrularak refüje çıktı.

ARAÇ BÜYÜK HASAR ALDI

Otomobilde bulunan 1'i bebek 6 kişi kazayı yara almadan atlatırken, araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.


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