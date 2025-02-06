Sivas'ta yolcu otobüsü, TIR'a çarptı: Ölü ve yaralılar var!

Gölova ilçesinde park halindeki TIR’a arkadan çarpan yolcu otobüsünün şoförü yaşamını yitirdi, 13 kişi de yaralandı. Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sivas'ta yolcu otobüsü, TIR'a çarptı: Ölü ve yaralılar var!
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DHA
Yayınlanma: 06.02.2025 - 08:38

E-80 yolu Gölova ilçesi Çobanlı mevkiinde saat 00.30 sıralarında bir kaza meydana geldi.

Iğdır’dan İstanbul’a gitmekte olan V.A. yönetimindeki 34 ARS 576 plakalı Aras firmasına ait yolcu otobüsü, park halinde bulunan 41 ABN 013 plakalı TIR’a arkadan çarptı.

Kazada şoför ve otobüste bulunan 13 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralılar, sağlık ekiplerince Sivas’taki çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. Otobüs şoförü V.A., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.


Etiketler: #kaza #yaralı #yolcu otobüsü #sivas

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