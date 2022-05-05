Mehmet Cengiz yıllar sonra konuştu, kendini böyle savundu: 'Milletime küfretmedim'

05 Mayıs 2022 Perşembe, 09:18

Muhalefetin "Beşli çete" olarak nitelendirdiği iş insanlarından biri olan ve daha önce halka küfrettiği iddia edilen ses kayıtlarıyla gündeme gelen Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, "Ben milletime aşığım. Milletime küfretmedim" dedi.

Cengiz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da yaptıkları işleri yerinde görmesi için çağrı yaptığını ancak Kılıçdaroğlu'nun gelmediğini söyledi.

"38 'YAP-İŞLET-DEVRET' PROJESİNDEN SADECE İKİSİNİ ALDIM"

Mardin'deki Eti Gübre Mazıdağı tesisinde tv100'den Ertuğrul Özkök ve Cengiz Semercioğlu'na açıklamalar yapan Cengiz, yürüttüğü işlerin cirosunda inşaatın payının yüzde 8 ila 6 arasında değiştiğini söyleydi.

Cengiz, "İstanbul Havalimanı 5 ortak aldık. 10 milyar 200 milyon euroluk yatırım yapacağız. Yine 2 milyar Euro kira ödeyeceğiz. Bunu topluyorlar 32 milyar Euro yapıyorlar hem bana yazıyorlar hem diğer ortaklarıma yazıyorlar. Yahu kardeşim bizim burada aldığımız iş, adam başı 2 milyar Euro ve bunu başardık. Toplam 8 milyar Euro para harcadık. İstanbul Yeşilköy Havalimanı bizden önce kaç para kira ödüyordu? 130 Milyon Euro. Ben ne ödeyeceğim devlete 1 milyar Euro. 22 milyar Euro'yu 25 yıl ödeyeceğim. KDV ile beraber 25 milyar Euro ediyor bu. Bunu nasıl algılamıyorlar. Bunu alıyorlar, diyorlar ki 32 milyar Euro sen aldın… Ulaştırma Bakanlığı 38 adet yap işlet devret ihale yaptı. Ben yalnız ikisinden iş almışım. Birisi Kuzey Marmara Otoyolu, yüzde 20 ortağım orada. 800 milyon dolar düşer bana, ikincisi havalimanıdır. Başka yok" ifadelerini kullandı.

"KILIÇDAROĞLU'NU DAVET ETTİK"

Siyasetçilerden gelen eleştirilere çok üzüldüğünü ileri süren Cengiz, "Deniz Baykal’a gittik, gelin, buyurun gezin dedik. Bir heyet kurdu ve geldi, anlattık. Ondan sonra dost olduk ve dostluğumuz devam ediyor. Keşke Sayın Kılıçdaroğlu da (gelse)... İnanıyorum ki yanlış bilgiler var elinde, yanlış konuşuyor. Biz kendisine de haber gönderdik, gelin baktıralım, gör, ondan sonra yaptığınız suçlamaları, çete suçlamasını yap. Ama öyle bir imkan olmadı. Bekliyoruz her zaman. Bekliyoruz, gelin diyoruz. Bakın kendisi Güneydoğulu, ben siyasete girmeyi düşünmüyorum ama girersem buradan gireceğim. Gel yaptıklarımızı gör diyoruz. İnşallah başarılı oluruz” dedi.