CEO cinayeti sonrası fırtına dinmedi: Sigorta şirketine milyarlarca dolarlık dava

Yayınlanma: 10.05.2025 - 09:31

Güncelleme: 10.05.2025 - 12:01

UnitedHealth Group’a, Aralık 2024’te uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden CEO Brian Thompson’ın ölümüyle bağlantılı olarak yatırımcıları yanıltmak suçlamasıyla toplu dava açıldı. Davayı, 3 Aralık 2024 ile 16 Nisan 2025 tarihleri arasında şirketin hisselerini satın alan yatırımcıları temsilen Roberto Faller üstlendi. Faller, şirketin gerçek mali tabloyu saklayarak yatırımcılara yanlış beyan verdiğini öne sürdü.

Independent Türkçe’nin haberine göre Faller’in New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’ne sunduğu dilekçede, UnitedHealth’in Aralık ayında hisse başına 29,50 ila 30 dolar arasında kâr açıklaması yaparak hisse değerini yapay biçimde yükselttiği iddia ediliyor. Oysa aynı dönemde şirketin CEO’sunun ölümüne verilen kamuoyu tepkileri, içerideki yönetimsel sorunlar ve artan sigorta başvuru reddi gibi ciddi problemler yaşandığı öne sürülüyor.

Davanın iddiasına göre şirket, tüm bu gelişmelere rağmen Ocak ayında aynı kazanç öngörüsünü tekrar ederek yatırımcıları yanıltmaya devam etti. Faller, bu tutumun 17 Nisan 2025’te yaşanan sert düşüşün temel nedeni olduğunu savundu. O gün UnitedHealth hisseleri yaklaşık 130 dolar değer kaybetti; bu, şirketin son çeyrek yüzyıldaki en büyük günlük düşüşü olarak kayıtlara geçti.

Toplu dava, şirketten tazminat talep ediyor; talebin miktarı ise henüz netleşmiş değil. Davada, şirketin CEO'su Andrew Witty ve CFO’su John Rex de bireysel sorumlulukla yargılanıyor.

CİNAYET DAVASI DA BÜYÜYOR

Bu arada, 4 Aralık 2024’te Manhattan’da bir otel önünde 50 yaşındaki CEO Brian Thompson’ı öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Luigi Mangione da kamuoyunun dikkatini çekiyor. 27 yaşındaki şüpheli, hakkında açılan federal cinayet suçlamalarını reddetti. Savcılık, ölüm cezası talebinde bulunabileceğini açıkladı.

Mangione’nin avukatları, hem eyalet hem de federal düzeyde yürütülen soruşturmaların "çifte yargılama" oluşturduğunu savunarak, New York eyaletindeki davanın düşürülmesini talep etti.

Pennsylvania’da bir McDonald’s’ta yakalanan şüphelinin, Ivy League mezunu olması ve hakkında açılan bağış kampanyasında 1 milyon doları aşan yardım toplanması ise kamuoyunda yankı uyandırdı. Mangione, 26 Haziran’da eyalet mahkemesinde; 5 Aralık’ta ise federal mahkemede hâkim karşısına çıkacak.