Cep telefonu tamir esnasında patladı

Batman’da tamir için bir işyerine getirilen cep telefonu, patlayıp alev aldı.

DHA
Yayınlanma: 25.04.2024 - 17:37
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Olay, dün öğle saatlerinde Meydan Mahallesi’ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Bataryası şiştiği için servise getirilen cep telefonu, tamir sırasında patladı. 

Çalışanlar, alev alan telefonu tekmeleyerek dışarı attı. 

Telefon kullanılamaz hale gelirken, patlama anı ve yaşanan panik, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


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