Faciadan dönüldü: Şarjlı süpürge patladı, evde mahsur kalan şahsı itfaiye kurtardı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde prizde olan şarjlı süpürgenin patlaması neticesinde evi duman kapladı. Korkuyla uyanan ev sahibi, duman dolayısıyla balkonda mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan şahıs, hastaneye kaldırıldı.

İHA
Yayınlanma: 17.04.2024 - 09:37
Faciadan dönüldü: Şarjlı süpürge patladı, evde mahsur kalan şahsı itfaiye kurtardı
Abone Ol google-news

Kartepe ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Uluışık Caddesinde bulunan binanın 3’üncü katında saat 05.00 sıralarında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, prize takılı olan şarjı süpürgenin patlaması neticesinde evi duman sardı. O sırada evde uyuyan U.K. korkuyla uyandı.

Evi dumanla kaplı gören ev sahibi balkona çıkarak 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, balkonda mahsur kalan U.K’yi itfaiye aracıyla sepete alınarak aşağıya indirdi. Dumandan etkilenen U.K’ye oksijen verilerek hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri ise evdeki dumanları tahliye etti.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.


112 Acil haberleri kocaeli haberleri

İlgili Haberler

Evde çıkan yangında 3 çocuk babası hayatını kaybetti!

Evde çıkan yangında 3 çocuk babası hayatını kaybetti!
Artvin'de orman yangını: 2 hektar alan zarar gördü

Artvin'de orman yangını: 2 hektar alan zarar gördü
Kastamonu’da korkutan orman yangını: Büyümeden söndürüldü

Kastamonu’da korkutan orman yangını: Büyümeden söndürüldü
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Özgür Özel, Selahattin Demirtaş’ın yargılandığı davayı izlemek için heyet görevlendirdi

Özgür Özel, Selahattin Demirtaş’ın yargılandığı davayı izlemek için heyet görevlendirdi
Ünlü müzisyen ‘İngilizce öğretmeni oldu’ iddialarına yanıt verdi!

Ünlü müzisyen ‘İngilizce öğretmeni oldu’ iddialarına yanıt verdi!
Arjantin basınında İsrail öfkesi: Kabine toplantısını Büyükelçi başlattı!

Arjantin basınında İsrail öfkesi: Kabine toplantısını Büyükelçi başlattı!
Gelinim Mutfakta doyuran ekonomik köfte tarifi…

Gelinim Mutfakta doyuran ekonomik köfte tarifi…
‘İktidar Antalya’ya sopa gösterdi’

‘İktidar Antalya’ya sopa gösterdi’
Son Dakika: Lokanta ve kafelerde KDV oranı artıyor

Son Dakika: Lokanta ve kafelerde KDV oranı artıyor
Teleferik kazası soruşturmasında tutuklanan Kepez Belediye Başkanı Kocagöz’ün ifadesi ortaya çıktı: ‘Tek sorumlu benmişim gibi gösterildi’

Teleferik kazası soruşturmasında tutuklanan Kepez Belediye Başkanı Kocagöz’ün ifadesi ortaya çıktı: ‘Tek sorumlu benmişim gibi gösterildi’
Neslihan Atagül TikTok’a girdi! İlk paylaşımı dikkat çekti

Neslihan Atagül TikTok’a girdi! İlk paylaşımı dikkat çekti