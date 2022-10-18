Çerkezköy'de 24 saatlik su kesintisi yaşanacak
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 24 saatlik su kesintisi yaşanacak.
Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) tarafından yeni boru hattı bağlantısı yapılması sebebiyle bir ilçede 24 saatlik su kesintisi yaşanacak.
İlçe merkezinde bulunan Öztrak Caddesi üzerinde yapılacak olan çalışma sebebiyle 18 Ekim günü başlayacak olan kesinti, 24 saatlik aranın ardından 19 Ekim günü sona erecek.
Çalışmalar tamamlanana kadar ilçe sınırları içinde yer alan Gazi Osman Paşa Mahallesi, Fevzipaşa Mahallesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi ve Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallelerinin bir kısmına su verilemeyecek.
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