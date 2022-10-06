İstanbullular dikkat! İSKİ açıkladı: 7 ilçede 12 saatlik su kesintisi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından İstanbul'un 7 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
06 Ekim 2022 Perşembe, 13:23
İstanbullular dikkat! İSKİ açıkladı: 7 ilçede 12 saatlik su kesintisi
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İSKİ tarafından yayımlanan arıza-kesinti listesiyle birlikte, İstanbul'un hangi ilçelerinde suların kesildiği belli oldu.

Halihazırda başlayan kesintilerin  yer yer akşam 10'a kadar sürmesi bekleniyor. 

6 Ekim İSKİ su kesintisi listesi:

Sarıyer ilçesinde yer alan 5 mahalleye yaşanan kesinti nedeniyle 12 saat boyunca su verilemeyecek. Kesilen suyun bugün akşam saat 22.00'da geleceği tahmin ediliyor.

Büyükçekmece'de yaşanacak su kesintisinin saat 09.10'da başlayacağı ve 13.30'da bitmesi öngörülüyor. Atatürk Mahallesine su verilemeyecek.

Başakşehir'de yaşanacak su kesintisinin saat 08.28'de başlayacağı ve 12.00'da bitmesi öngörülüyor. Başak Mahallesine su verilemeyecek.

Beyoğlu'nda yaşanacak su kesintisinin saat 09.46'da başlayacağı ve 11.00'da bitmesi öngörülüyor. Sururi Mehmet Efendi, Çukur, Şehit Muhtar, Kocatepe, Bostan, Bülbül ve Kamer Hatun Mahallesine su verilemeyecek.

Beşiktaş'ta yaşanacak su kesintisinin saat 09.00'da başlayacağı ve 11.00'da bitmesi öngörülüyor. Gayrettepe Mahallesine su verilemeyecek.

Fatih'te yaşanacak su kesintisinin saat 09.48'de başlayacağı ve 11.00'da bitmesi öngörülüyor. Yedikule Mahallesine su verilemeyecek.

Sarıyer'de yaşanacak su kesintisinin saat 10.03'da başlayacağı ve 22.00'da bitmesi öngörülüyor. Tarabya, İstinye, Pınar, Darüşşafaka ve Ferahevler Mahallesine 12 saat boyunca su verilemeyecek.

Zeytinburnu'nda yaşanacak su kesintisinin saat 09.53'da başlayacağı ve 12.00'da bitmesi öngörülüyor. Sümer ve Nuripaşa Mahallesine su verilemeyecek.

Ümraniye'de yaşanacak su kesintisinin saat 10.16'da başlayacağı ve 18.00'da bitmesi öngörülüyor. Çamlık ve Çakmak Mahallesine su verilemeyecek.


İSKİ İstanbul su kesintisi

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