Ceset sandılar, ekipleri harekete geçirdiler
Aydın'ın İncirliova ilçesinde bulunan İkizdere Barajı yüzeyinde ceset olduğu ihbarı ekipleri alarma geçirirken, yapılan araştırmada yüzeyde hareketsiz olarak duran cismin ceset değil çalı olduğu anlaşıldı.
Aydın'ın İkizdere Barajı'nda akşam saatlerinde meydana gelen olayda, yurttaşlar baraj yüzeyinde hareketsiz şekilde duran bir cisim olduğunu fark etti.
CESET SANDILAR
Cismi ceset sanan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler uzun süre barajda ve etrafında araştırma yaptı.
Araştırma sonucunda baraj yüzeyindeki cismin ceset değil çalı olduğu anlaşılınca, olayla ilgili bölgede bulunan ekipler normale döndü.
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