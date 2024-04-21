Çeşitli suçlardan aranan 10 hükümlü yakalandı

Adana’da çeşitli suçlardan aranan 10 hükümlü jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

İHA
Yayınlanma: 21.04.2024 - 11:06
Çeşitli suçlardan aranan 10 hükümlü yakalandı
Abone Ol google-news

Adana’da aranan şahıslara yönelik Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 12-20 nisan tarihleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. 

Çeşitli suçlardan aranan ve haklarında 1 ila 10 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 10 hükümlüden, 4’ü Kozan’da, 2’si Karataş’ta, 2’si Karaisalı’da, 1’i Ceyhan’da ve 1’i de İmamoğlu’nda yakalandı. 

Yakalanan 10 hükümlü tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Adana haberleri hükümlü haberleri CEZAevi haberleri

İlgili Haberler

Denizli'de 42 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Denizli'de 42 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Erzurum'da FETÖ hükümlüsü eski öğretmen yakalandı

Erzurum'da FETÖ hükümlüsü eski öğretmen yakalandı
Malatya'da aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı

Malatya'da aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İDO feribotunda korku dolu anlar: Dalgalar araç camlarını kırdı

İDO feribotunda korku dolu anlar: Dalgalar araç camlarını kırdı
Günlük burç yorumları: 22 Nisan 2024 Pazartesi Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 22 Nisan 2024 Pazartesi Akrep burcu yorumu
Meteoroloji açıkladı: 20 Nisan 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 20 Nisan 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Özgür Özel’den belediye başkanlarına: Genel siyasetten uzak durun!

Özgür Özel’den belediye başkanlarına: Genel siyasetten uzak durun!
Emeklilere refah paketinin ayrıntıları belli oldu

Emeklilere refah paketinin ayrıntıları belli oldu
Günlük burç yorumları: 22 Nisan 2024 Pazartesi Yay burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 22 Nisan 2024 Pazartesi Yay burcu yorumu
Fiyatlar uçtu, boykot başladı: Meclis'ten 'fahiş fiyat' düzenlemesi!

Fiyatlar uçtu, boykot başladı: Meclis'ten 'fahiş fiyat' düzenlemesi!
Günlük burç yorumları: 22 Nisan 2024 Pazartesi Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 22 Nisan 2024 Pazartesi Oğlak burcu yorumu