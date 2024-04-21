Çeşitli suçlardan aranan 10 hükümlü yakalandı
Adana’da çeşitli suçlardan aranan 10 hükümlü jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.
Adana’da aranan şahıslara yönelik Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 12-20 nisan tarihleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.
Çeşitli suçlardan aranan ve haklarında 1 ila 10 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 10 hükümlüden, 4’ü Kozan’da, 2’si Karataş’ta, 2’si Karaisalı’da, 1’i Ceyhan’da ve 1’i de İmamoğlu’nda yakalandı.
Yakalanan 10 hükümlü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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