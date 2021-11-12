Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın bütçesi TBMM komisyonunda
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na bakanlığının 2022 yılı bütçesini sundu.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının 2022 yılı bütçesini sunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sunumunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “çılgın projesi” Kanal İstanbul’a yer vermedi. Kurum’un millet bahçelerini de iklim değişikliğine karşı yapılan çalışmalar arasında sayması dikkat çekti.
Komsiyonda sunum yapan Bakan Kurum, iklim değişikliğiyle birlikte yeni korunan alanlara ve parklara ihtiyaç duyulduğunu vurgulayarak millet bahçelerinin bu kapsamda yaptıkları bir çalışma olduğunu belirtti. Kurum’un sunumunda Kanal İstanbul’dan söz etmemesi dikkat çekti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Kanal İstanbul Projesi’nin iptal edilmesi çağrısı yaptı. CHP’li Gökhan Zeybek de Kanal İstanbul çevresindeki arazilerde yapılabilecek imar çalışmalarına dikkat çekerek, “Yeni bir düzenleme yapmayı düşünmüyor musunuz?” dedi. İYİ Partili Erhan Usta ise Erdoğan’ın kararıyla Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı bünyesine alındığını anımsatarak “2071’e bakıyorsunuz, burnunuzun önünü görmüyorsunuz. Şu getirilen bütçe ne? Meteoroloji Genel Müdürlüğü. Bütçenin üzerinde ne yazıyor? Tarım ve Orman Bakanlığı. Bütçe dokümanları bile öncesinde hazırlanmış. Paldır küldür iş yapılır mı bir devlette?” dedi.
AKP’li Ekrem Çelebi de AKP öncesi dönemleri kötüleyerek “Enerjide dışarı çıkamıyorduk, bir tane gemimiz yoktu. Pandemide eğer AK Parti olmasaydı var ya, bu ülkeye aşı gelmezdi” ifadelerini kullandı.
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