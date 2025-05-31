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Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar kimdir? Kadir Aydar neden gözaltına alındı?

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar kimdir? Kadir Aydar neden gözaltına alındı?

31.05.2025 09:40:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar kimdir? Kadir Aydar neden gözaltına alındı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında beşinci dalga operasyonu bu sabah başlatıldı. Öte yandan İBB iştirakı yöneticileri ve CHP'li başka belediyelerin üst düzey yöneticilerinin yanı sıra Adana'da Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin hakkında da gözaltı kararı verildi. Peki, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar kimdir? Kadir Aydar neden gözaltına alındı?

İBB’ye yönelik soruşturma kapsamında yeni bir operasyon dalgası daha geldi. Aralarında Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın da bulunduğu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Peki, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar kimdir? Kadir Aydar neden gözaltına alındı?

KADİR AYDAR KİMDİR?

Kadir Aydar, 6 Haziran 1988 yılında Adana ili Ceyhan ilçesinde doğdu. Eğitim hayatına Ceyhan ilçesinde başlamış, Piri Reis Üniversitesi ve Çukurova Üniversitesi’nde üç farklı bölümden  mezun olarak tamamlamış ve Çağ Üniversitesinde Uluslararası Finans ve İşletme bölümünde akademik eğitimine devam  etmektedir. Çukurova Üniversitesinde Konsey Başkanlığı, Ceyhan Ticaret Borsası Meclis Üyeliği, CEYGEM Yönetim Kurulu Üyeliği, Ceyhan Genç İş Adamları İkinci Başkanlığı gibi birçok farklı görevi üstlenmiştir. Öztaş Limited Şirketinin de yöneticisi olarak iş hayatına devam etmektedir. 

Siyasi hayatına 18 yaşında CHP ‘ye üye olarak başlayan Kadir Aydar, CHP İstanbul Gençlik Kolları olmak üzere farklı görevler üstlenmiştir. 

2015 yılında Cumhuriyet Halk Partisi Ceyhan İlçe Başkanı olarak seçilmiş ve 31 Mart 2019 Yerel Seçimi döneminde Cumhuriyet Halk Partisi Ceyhan İlçe Başkanı iken görevinden istifa ederek Ceyhan Belediye Başkan aday adayı olmuştur. Cumhuriyet Halk Partisinin ön seçimini kazanarak 2019 yılında Cumhuriyet Halk Partisi Ceyhan Belediye Başkan adayı olarak 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde galip gelerek Cumhuriyet Halk Partisi adına seçimleri 25 yıldan sonra, 46.873 oy alarak yüzde 50.6 ile Ceyhan Belediye Başkanı olarak seçilmiştir.

Aydar, 2024 Mahalli İdareler Seçiminde yüzde 45.67 oy alarak Ceyhan Belediye Başkanı olarak yeniden seçilmiş ve görevine devam etmektedir.

KADİR AYDAR NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında beşinci dalga operasyonu bu sabah başlatıldı.

Operasyon kapsamında Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara dahil 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Öte yandan İBB iştirakı yöneticileri ve CHP'li başka belediyelerin üst düzey yöneticilerinin yanı sıra Adana'da Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin hakkında da gözaltı kararı verildi.

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