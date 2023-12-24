Ceyhan Nehri’ne düşen 3 çocuktan 2'si kurtarıldı, 1'i kayıp
Kahramanmaraş’ta ismi öğrenilemeyen 14 yaşındaki Suriye uyruklu çocuk Ceyhan Nehri’ne düştü. Ekiplerin başlattığı arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ar verildi.
Olay akşam saatlerinde Hasancık Mahallesi’ndeki Kılavuzlu Köprüsü civarında meydana geldi. İddiaya göre Ceyhan Nehri kenarındaki Suriye uyruklu 3 çocuk, nehre düştü.
Çocuklardan ikisi çevredekiler tarafından kurtarılırken, 14 yaşındaki çocuk akıntıya kapıldı. Çocuğun suda sürüklendiğini görenlerin 112 Acil çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine AFAD, itfaiye, UMKE, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler botlar yardımıyla nehre girerek arama çalışması başlattı. 2 saat süren arma çalışmalarından sonuç çıkmayınca ekipler arama kurtarma çalışmalarına ara verdi.
İtfaiye Grup Amiri Adnan Gökyardım, arama çalışmalarının yarın su altından devam edeceğini belirterek, "3 tane gencin suya kapıldığı ihbarı geldi. İkisi vatandaşlar tarafından çıkarılmış, bir kişinin akıntıya kapıldığı söylendi. Onun görüldüğü yerde de detaylı yüzeysel arama yaptık herhangi bir şeye rastlayamadık. Dalgıçlar için tehlike arz edeceğinden sabah gelip su altında detaylı arama yapacağız” dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Ölümlerinde kimlerin sorumluluğu varsa…’
- 'Akar soktu, şimdi ceremesini çekiyoruz'
- 'Kızıl Goncalar'ın mekan izinleri iptal edildi
- Özgür Özel'den Ömer Çelik'e 'bildiri' yanıtı
- Şehit cenazesinde gerginlik
- 'Kirli siyasete ortak olmayız'
- 'İnsanın olduğu yerde sınıf olacak'
- 'Üzülerek söylüyorum' diyerek Erdoğan'ı uyardı
- Kurşun yağdırıp öldürdü: Nedeni ortaya çıktı!
- Atilla Taş'ın tutuklanmasına yol açan olay kamerada